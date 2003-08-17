Копирайтер

Занимаюсь перепечаткой текста, включающего в себя такие работы, как: редактирование текстов с отсканированных документов и книжных носителей, перевод информации из графических файлов в текстовый формат, извлечение информации из картинок, аудио, видео и других источников, конвертация цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.

При сотрудничестве со мной вы получите: добросовестное отношение к работе, вежливое и приятное общение, эффективное выполнение поставленных задач и строгое соблюдение сроков.