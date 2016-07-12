Amirovich

Азат Amirovich

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Создать сайт
Всё прошло отлично, рекомендую! Азат дал задачу, постоянно был на связи и оплатил сразу после выполнения. Буду рад работать вместе снова!)
Отличный исполнитель советую. Работу выполнил качественно и в срок. Понимает задачу с полслова. Результат превзошел ожидания.
Ответный отзыв
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Необходимо написание статей для сайта по уничтожению вредителей
Написание статей
Подробное ТЗ, быстрая проверка и оплата в полном объеме. Рекомендую.
Получил то что хотел
Ответный отзыв