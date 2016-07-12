$5
контрольная работа
Контрольные, Задачи и Тесты2 заявки
Закрыт
8 лет назад
контрольная работа
Рентабельностьпроизводственно-хозяйственной деятельности предприятия, пути ее повышения
5. Комплексное исследованиерынка как исходная функция системы маркетинга (на примере конкретного рынка).
Необходимо написание статей для сайта по уничтожению вредителей. Текст - уникальный, не взятый из интернета. Всего необходимо написание 3 статей для трех страниц, не менее 1000 знаков каждая статья. Темы страниц: дезинфекция, дезинсекция, дератаризация.
Необходимо создать сайт на базе имеющегося