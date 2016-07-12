Необходимо написание статей для сайта по уничтожению вредителей. Текст - уникальный, не взятый из интернета. Всего необходимо написание 3 статей для трех страниц, не менее 1000 знаков каждая статья. Темы страниц: дезинфекция, дезинсекция, дератаризация.