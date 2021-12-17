Ammy_1897_7981

Доброго времени суток. Я дипломированный дизайнер. Занимаюсь в основном полиграфией и иллюстрациями, иногда берусь за портреты и прочие сложные работ.

Дизайнер с дипломом на руках. Рисую в разных программах, работаю как с раастовой так и векторной графикой. Занимаюсь в основном полиграфией (рекламные баннеры, визитки, постеры, реклама для Инстаграма и других соц сетей, оформление постов и ТД.), а так же графическим дизайном (отрисовка персонажей, стикеров, работа со шрифтами, разработка логотипа и ТД.). Так же иногда беру работу по отрисовки эскизов для тату, портреты и прочие сложные работы.