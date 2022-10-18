Логотипы, айдентика, печать
Добрый день, друг.
Меня зовут Виталий.
Я занимаюсь разработкой графического дизайна.
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Мои технические навыки:
Графический дизайн: создание логотипов, иконок, паттернов, простых иллюстраций, оформление каналов на YouTube, включая превью, оформление групп в ВКонтакте, цветовая коррекция фотографий, обработка фотографий.
Полиграфический дизайн: брошюры, ролл ап, визитки, листовки, плакаты.
Мои преимущества:
● Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.
● Организация рабочих процессов.
● Сотрудничество онлайн через мессенджеры.
● Адекватная реакция на конструктивную критику.
● На связи все 7 дней в неделю.
Связь со мной:
Телеграмм: @AmorosaArt
What's app: +7-918-205-60-91