Логотипы, айдентика, печать

Добрый день, друг.

Меня зовут Виталий.

Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

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Мои технические навыки:

Графический дизайн : создание логотипов, иконок, паттернов, простых иллюстраций, оформление каналов на YouTube, включая превью, оформление групп в ВКонтакте, цветовая коррекция фотографий, обработка фотографий.

Полиграфический дизайн : брошюры, ролл ап, визитки, листовки, плакаты.

Мои преимущества:

● Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

● Организация рабочих процессов.

● Сотрудничество онлайн через мессенджеры.

● Адекватная реакция на конструктивную критику.

● На связи все 7 дней в неделю.

Связь со мной:

Телеграмм: @AmorosaArt

What's app: +7-918-205-60-91