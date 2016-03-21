Закончила УниверситетМашиностроения по специальности "Социально-культурный сервис и
туризм". Красный диплом. Большой опыт в написании дипломных работ,
курсовых и рефератов. Занимаюсь графической живописью на с помощью программ Photoshop, Coral Draw.
Я ГАРАНТИРУЮ:
- Уважительное общение
- Соблюдение сроков
- Обратную связь во время исполнения проектов
- Качество исполнения (Не берусь за работу, в которой сомневаюсь)
- Адекватные цены
УСЛУГИ И ЦЕНЫ:
Дипломные работы, рефераты, курсовые работы пишу по направлениям:
- туризм
- гостиничное дело
- менеджмент
- психология
- философия
- реклама
- экономика
Цена за дипломную работу от 6000 до 10 000 ( в зависимости от сложности и барьера плагиата)
Цена за курсовую работу от 1500 до 3000 (в зависимости от сложности)
Цена за реферат 700.
Графическая живопись:
- Портрет
- Пейзаж
- Животные
- Fantasy
- Персонажи Disney
Стоимость работы от 500 до 3000 рублей.
ОПЛАТА.
Производится поэтапно:
1. Предоплата 30 % от стоимости заказа
2. В конце, после передачи мной вам проделанной работы.
Оплата производится на карту VISA Сбербанка в рублях.
Огромная просьба к заказчику четко формулировать задачу, быть вежливым, понимающим и честным.