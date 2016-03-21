Дипломные работы, курсовые, рефераты, иллюстрирование, графическая живопись

Закончила УниверситетМашиностроения по специальности "Социально-культурный сервис и

туризм". Красный диплом. Большой опыт в написании дипломных работ,

курсовых и рефератов. Занимаюсь графической живописью на с помощью программ Photoshop, Coral Draw.

Я ГАРАНТИРУЮ:

- Уважительное общение

- Соблюдение сроков

- Обратную связь во время исполнения проектов

- Качество исполнения (Не берусь за работу, в которой сомневаюсь)

- Адекватные цены

УСЛУГИ И ЦЕНЫ:

Дипломные работы, рефераты, курсовые работы пишу по направлениям:

- туризм

- гостиничное дело

- менеджмент

- психология

- философия

- реклама

- экономика

Цена за дипломную работу от 6000 до 10 000 ( в зависимости от сложности и барьера плагиата)

Цена за курсовую работу от 1500 до 3000 (в зависимости от сложности)

Цена за реферат 700.

Графическая живопись:

- Портрет

- Пейзаж

- Животные

- Fantasy

- Персонажи Disney

Стоимость работы от 500 до 3000 рублей.

ОПЛАТА.

Производится поэтапно:

1. Предоплата 30 % от стоимости заказа

2. В конце, после передачи мной вам проделанной работы.

Оплата производится на карту VISA Сбербанка в рублях.

Огромная просьба к заказчику четко формулировать задачу, быть вежливым, понимающим и честным.