Професійний перекладач

Освіта вища по профілю англійська мова та література. (English C2)

Перекладацький досвід 5 років. Усний та письмовий переклад англійської, української та російської в будь-яких комбінаціях.

5 років роботи перекладачем та редактором у видавництві.