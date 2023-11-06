Требуется помощь в изменении имени в Facebook. Проблема заключается в ошибке в коде, которую необходимо исправить. Ожидаем предложения по стоимости услуги.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
год назад
Освіта вища по профілю англійська мова та література. (English C2)
Перекладацький досвід 5 років. Усний та письмовий переклад англійської, української та російської в будь-яких комбінаціях.
5 років роботи перекладачем та редактором у видавництві.
Требуется помощь в изменении имени в Facebook. Проблема заключается в ошибке в коде, которую необходимо исправить. Ожидаем предложения по стоимости услуги.