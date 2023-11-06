Amshu

Олена Amshu

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Професійний перекладач

Освіта вища по профілю англійська мова та література. (English C2)

Перекладацький досвід 5 років. Усний та письмовий переклад англійської, української та російської в будь-яких комбінаціях.

5 років роботи перекладачем та редактором у видавництві.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей