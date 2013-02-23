Студия "АртМастер" ArtDirektor "Artistoff.Net"

ArtDirektor.Компания "ARTISTOFF.NET" специализируется на организации выступлений российских,украинских и иностранных артистов на открытых, корпоративных, презентационных и частных мероприятиях.

Список артистов, с которыми работает наше агентство, не ограничивается музыкальной индустрией, с нами также сотрудничают celebrities из мира кино и fashion индустрии.

Артистам: Если Вы заинтересованы в профессиональной организации Вашей концертной деятельности и представлении в среде развлекательного бизнеса, Вы можете отправить Ваши материалы на электронную почту [email protected] со ссылками на Ваше творчество в интернете. Не забудьте, что к письму должен быть приложен подробный пресс-релиз с фотографиями, рассказывающий о вашем коллективе, а так же телефоны, по которым с Вами можно связаться.

Журналистам: Ваши Блоги,новости,статьи,рецензии,анонсы,в Журнале ARTISTOFF.PRO Live Show Business Journal.