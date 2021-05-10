An13-PVT76

Фото-видео монтаж и съёмка

Занимаюсь фото-видеосъёмкой и монтажём 16 лет. Имеется опыт в создании видеороликов (свадебные,выпускные, корпоративные, методические, рекламные, поздравительные) и роликов для соцсетей. Работаю со звуком, добавляю различные спецэффекты, хромакей и титры, подбираю наиболее удачные моменты, цветокоррекция, цветобаланс, и т.д. Монтаж и для блогеров. Также работаю с фотографией:удаление лишних объектов, замена и удаление фона, реставрация старых фотографий, фильтры и цветокоррекция, ретушь.