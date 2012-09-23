Психолог. - Образование - высшее (окончила магистратуру в кишиневском филиале Славянского Университета).

• В течение года работаю психологом в Центре имиджа, консалтинга и личностного роста (www.shapovalov.md).

• Выполняла функции администратора, PR-менеджера, администратора сайта в Клубе Счастливых женщин в Курске (http://счастливыедамы.рф/ )

• На данный момент сотрудничая с журналом Страна Красоты Курск: выполняю рекламные баннеры, пишу статьи, занимаюсь поиском новых клиентов для различных проектов, веду группу в соц. Сетях (http://www.kursk.strana-krasoty.ru/ )

- За время учебы писала дипломные и курсовые на заказ по психологии.

- Имеется опыт работы с коллективом, состоящим из 30 человек (организация их деятельности, контроль выполнения поставленных задач, координация их действий на территории всей России);

- Обучаемая (всегда готова освоить новые навыки, если это поможет улучшению моей работы;

- Трудолюбивая (для меня важнее доведенное дело до логического финала, чем то что часы показывают конец рабочего дня;

- Коммуникабельная (легко нахожу контакт с новыми людьми, решаю конфликтные ситуации);

- Ответственная;

- Исполнительная (сказано - сделано);

- Инициативная (могу предложить новые варианты решения проблем, при необходимость принять решение);

- Уверенный пользователь компьютером (Word, Exel, Power Point, Corel Draw, фоторедактор, интернет – администратор сайта);

- Владею знаниями английского языка (средний).