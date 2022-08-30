Пара дизайнеров

Добрый день)

Нас зовут Ангелина и Юля, мы веб-дизайнеры которые работают в паре. Работу ведем при помощи Figma и Adobe Photoshop.

О нас:

1. Быстро вливаемся в коллектив, хорошо коммуницируем с людьми.

2. Исполнительны, быстро и качественно выполняем задачи.

3. Прикладываем все силы, чтобы конечный результат был в несколько раз лучше, чем может ожидать заказчик.

В нашем арсенале возможностей : баннеры ( как для печати, так и для онлайн сферы) , презентации ( коммерческие, для живых спикеров, презентации не требующие спикеров) , оформление YouTube обложек,

лендинг.

Прикрепляю ссылку на наше портфолио: https://drive.google.com/drive/my-drive

Всегда находимся на связи и хотели бы посотрудничать с вами!)