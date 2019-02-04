AnKhvalebo

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Окажу квалифицированную юридическую помощь.
ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Судебные процессы:
- Составление искового заявления
- Составление ходатайств, заявлений
- Представление интересов в суде (в т.ч. без присутствия клиента)
- Досудебное урегулирование споров
Недвижимость:
- Сопровождение государственной регистрации недвижимости -
- Разработка способов приобретения недвижимости
- Составление проектов договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, договоров уступки права требования, договоров залога и задатка
- Ведение дел в суде по искам о признании договоров купли-продажи, мены, дарения недействительными, расторжении договоров купли-продажи, мены, дарения и др.
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