AnKhvalebo

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Окажу квалифицированную юридическую помощь.

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Судебные процессы:

- Составление искового заявления

- Составление ходатайств, заявлений

- Представление интересов в суде (в т.ч. без присутствия клиента)

- Досудебное урегулирование споров

Недвижимость:

- Сопровождение государственной регистрации недвижимости -

- Разработка способов приобретения недвижимости

- Составление проектов договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, договоров уступки права требования, договоров залога и задатка

- Ведение дел в суде по искам о признании договоров купли-продажи, мены, дарения недействительными, расторжении договоров купли-продажи, мены, дарения и др.