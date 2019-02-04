AnKhvalebo

Анастасия AnKhvalebo

 
33 годаРоссия/Томск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Окажу квалифицированную юридическую помощь.

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Судебные процессы:

- Составление искового заявления 

- Составление ходатайств, заявлений

- Представление интересов в суде (в т.ч. без присутствия клиента)

- Досудебное урегулирование споров 

Недвижимость:

- Сопровождение государственной регистрации недвижимости - 

- Разработка способов приобретения недвижимости 

- Составление проектов договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, договоров уступки права требования, договоров залога и задатка 

- Ведение дел в суде по искам о признании договоров купли-продажи, мены, дарения недействительными, расторжении договоров купли-продажи, мены, дарения и др.