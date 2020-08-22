Дизайн, иллюстрации, полиграфия
Разработка макетов для любой полиграфической продукции и веб:
✅Этикетки
✅Визитки
✅Бланки
✅Презентации
✅Каталоги
✅Меню
✅Брошюры
✅Листовки
✅Оформление страниц в социальных сетях
Готовый макет от 1 дня ⏰
Работаю с заказами любого объема: от стикеров до каталогов продукции объемом более 100 страниц
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Портфолио
- Информационный буклет20 просмотров
- Макеты для социальных сетей37 просмотров
- Макет листовки соусов31 просмотр
- Буклет для Школы детского предпринимательства27 просмотров
- Визитка34 просмотра
- Этикетка для пивоварни25 просмотров
- Этикетки для крафтовой пивоварни51 просмотр
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