Анастасия Некрасова AnNek_nAnNek_n
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер
Занимаюсь дизайном и созданием маркетинговых материалов, таких как
брошюры компании, листовки, визитки, презентации, иконки, наклейки, реклама в соц. сетях и т.п.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визитка29 просмотров
- Этикетка на бутылку лимончелло28 просмотров
- Выступательный костюм (Чирлидинг)21 просмотр
- Указатель в дремучем лесу18 просмотров
- Медицина32 просмотра