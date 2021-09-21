AnNek_n

Анастасия Некрасова AnNek_n

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер

Занимаюсь дизайном и созданием маркетинговых материалов, таких как

брошюры компании, листовки, визитки, презентации, иконки, наклейки, реклама в соц. сетях и т.п.

Портфолио