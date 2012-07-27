Верстка HTML,CSS/ Flash

Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Adobe Dreamweaver, HTML/CSS, AS3.0

Есть серьёзный опыт продвижения сайтов, составление семантического ядра, работа со ссылочными биржами (sape, gogetlinks и др.), подсчет ссылочного бюджета, составление отчетов, опыт работы с сео софтом (seolib, алсамбитер и др.)

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

qualification:

1. Векторная графика и анимация в интернет. Macromedia Flash.

2. Интерактивность и динамические эффекты во flash(action scriot3.0)

3. Поисковая оптимизация (SEO).

4. Разработка WEB узлов.

5. WEB – графика.

6. WEB-дизайн: HTML + CSS

7. Средства векторной графики. Adobe Illustrator.

8. Профессиональная верстка сайтов.

Имеются сертификаты и удостоверения.