Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Adobe Dreamweaver, HTML/CSS, AS3.0
Есть серьёзный опыт продвижения сайтов, составление семантического ядра, работа со ссылочными биржами (sape, gogetlinks и др.), подсчет ссылочного бюджета, составление отчетов, опыт работы с сео софтом (seolib, алсамбитер и др.)
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
qualification:
1. Векторная графика и анимация в интернет. Macromedia Flash.
2. Интерактивность и динамические эффекты во flash(action scriot3.0)
3. Поисковая оптимизация (SEO).
4. Разработка WEB узлов.
5. WEB – графика.
6. WEB-дизайн: HTML + CSS
7. Средства векторной графики. Adobe Illustrator.
8. Профессиональная верстка сайтов.
Имеются сертификаты и удостоверения.