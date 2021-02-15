AnToloakaN

Анастасия Толоака AnToloakaNAnToloakaN
31 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Здравствуйте! Выполню работу на Отлично и строго в срок
Начинающий, но многообещающий фрилансер.
Буду полезна в:
- написании текстов
- обработке фотографий
- SMM продвижении аккаунта в Инстаграм
- рерайтинг
- поиске информации
- различных, но очень важных поручениях
Примеры моих работ Вы можете посмотреть по ссылке Тестовое портфолио.
Гарантирую ответственное отношение к работе, строгое соблюдение дедлайнов.
Грамотная письменна и устная речь, возможность быстро обучиться новым навыкам, необходимым для выполнения задания.
Действие аккаунта приостановлено!