AnToloakaN

Здравствуйте! Выполню работу на Отлично и строго в срок

Начинающий, но многообещающий фрилансер.

Буду полезна в:

- написании текстов

- обработке фотографий

﻿- SMM продвижении аккаунта в Инстаграм

- рерайтинг

- поиске информации

- различных, но очень важных поручениях

Примеры моих работ Вы можете посмотреть по ссылке Тестовое портфолио.

Гарантирую ответственное отношение к работе, строгое соблюдение дедлайнов .

Грамотная письменна и устная речь, возможность быстро обучиться новым навыкам, необходимым для выполнения задания.