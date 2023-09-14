о себе
Привет! я начинающий графический дизайнер. Работаю в Adobe Illustrator. Помогу в создании логотипов, визиток, абонементов, банеров, плакатов, иллюстраций, тату и т.д. Пишите ваши предложения, всё обсудим.
Портфолио
- Cartoon elkнет просмотров
- Watermelonнет просмотров
- Cartoon toasterнет просмотров
- Cut strawberryнет просмотров
- Lime cocktailнет просмотров
- Flowers setнет просмотров
- Kissнет просмотров
- Logo ideaнет просмотров
- Cartoon crabнет просмотров
- Summer timeнет просмотров