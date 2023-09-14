An_Nastasia

Анастасія An_Nastasia

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
о себе

Привет! я начинающий графический дизайнер. Работаю в Adobe Illustrator. Помогу в создании логотипов, визиток, абонементов, банеров, плакатов, иллюстраций, тату и т.д. Пишите ваши предложения, всё обсудим.

Портфолио