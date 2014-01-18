Образование:
2009-2013 Южно-Уральский институт управления и экономики, кафедра дизайна;
Специальность: архитектор-дизайнер
2006–2009 Колледж Права и экономики, кафедра дизайна;
Специальность: дизайнер по отраслям (основа - графический дизайн).
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• Полиграфия (верстка, допечатная подготовка);
• Графический дизайн;
• Визуальные коммуникации (навигационные и др. пиктограммы);
• Векторные иллюстрации;
• Выполнение чертежей;
• Фотомонтаж, ретушь старых фотографий.
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Опыт работы более 4 лет
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Контактная информация:
E-mail: [email protected]
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Портфолио
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