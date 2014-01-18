An_Reshetkova

Анна An_Reshetkova

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование:

2009-2013 Южно-Уральский институт управления и экономики, кафедра дизайна;

Специальность: архитектор-дизайнер

2006–2009 Колледж Права и экономики, кафедра дизайна;

Специальность: дизайнер по отраслям (основа - графический дизайн).

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• Полиграфия (верстка, допечатная подготовка);

• Графический дизайн;

• Визуальные коммуникации (навигационные и др. пиктограммы);

• Векторные иллюстрации;

• Выполнение чертежей;

• Фотомонтаж, ретушь старых фотографий.

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Опыт работы более 4 лет

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Контактная информация:

E-mail: [email protected]