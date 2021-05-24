Бухгалтер удаленно

Меня зовут Анна, я предоставляю бухгалтерские услуги:

- регистрация и закрытие ФЛП;

- открытие счета ФЛП;

- генерация ЄЦП;

- консультация по вопросам бухгалтерского и налогового законодательства;

- ведение налогового учета;

- подача отчетности по ЕСВ и ЕН в электронном виде;

- регистрация и ведение книги доходов;

- оформление первичных документов;

- внесение изменений в ЕГР;

- подготовка платежных поручений и проведение оплат в клиент-банке;

Стоимость услуг обсуждается в индивидуальном порядке. Работаю удаленно со всеми городами Украины.