Бухгалтер удаленно
Меня зовут Анна, я предоставляю бухгалтерские услуги:
- регистрация и закрытие ФЛП;
- открытие счета ФЛП;
- генерация ЄЦП;
- консультация по вопросам бухгалтерского и налогового законодательства;
- ведение налогового учета;
- подача отчетности по ЕСВ и ЕН в электронном виде;
- регистрация и ведение книги доходов;
- оформление первичных документов;
- внесение изменений в ЕГР;
- подготовка платежных поручений и проведение оплат в клиент-банке;
Стоимость услуг обсуждается в индивидуальном порядке. Работаю удаленно со всеми городами Украины.