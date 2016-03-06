Дизайн лендингов, сайтов, блогов. Верстка в Adobe Muse. Сайты «под ключ». Четкие сроки, приятные цены.
ЦЕНЫ/СРОКИ:
- Дизайн главной страницы от 50 у.е. Срок от 4 до 7 дней.
- Дизайн внутренней страницы от 10 у.е./шт. Срок 1 день/шт.
- Дизайн лендинга (Landing Page, посадочная страница) от 50 у.е.
- Торг всегда уместен :)
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:
- Четкое соблюдение сроков
- Уникальный и качественный дизайн
- Верстка в Adobe Muse
- Всегда on-line
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ:
- Обсуждение ТЗ, либо интервью, где обсуждаем объем, сроки, стоимость.
- Предоплата 50% от стоимости дизайна главной страницы.
- Создание прототипа.
- Разработка дизайна
- Правки ( если нужны, делаю бесплатно 2 ревизии)
- Полная оплата >> отправляю исходные файлы
МОИ КОНТАКТЫ:
- SKYPE: ksenechka960
- E-mail: [email protected]
- Tel: +7 952-611-31-99
- Вконтакте: http://vk.com/stasia789
ОПЛАТА
- Карта Сбербанка
- ВТБ24
- Webmoney
- Яндекс
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