AnaBers

Анастасия Берсенева AnaBers

 
43 годаРоссия/Вихоревка
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайн лендингов, сайтов, блогов. Верстка в Adobe Muse. Сайты «под ключ». Четкие сроки, приятные цены.

ЦЕНЫ/СРОКИ:

  • Дизайн главной страницы от 50 у.е. Срок от 4 до 7 дней.
  • Дизайн внутренней страницы от 10 у.е./шт. Срок 1 день/шт.
  • Дизайн лендинга (Landing Page, посадочная страница) от 50 у.е.
  • Торг всегда уместен :)
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

  • Четкое соблюдение сроков
  • Уникальный и качественный дизайн
  • Верстка в Adobe Muse
  • Всегда on-line
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ:

  • Обсуждение ТЗ, либо интервью, где обсуждаем объем, сроки, стоимость.
  • Предоплата 50% от стоимости дизайна главной страницы.
  • Создание прототипа.
  • Разработка дизайна
  • Правки ( если нужны, делаю бесплатно 2 ревизии)
  • Полная оплата >> отправляю исходные файлы
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МОИ КОНТАКТЫ:

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ОПЛАТА

  • Карта Сбербанка
  • ВТБ24
  • Webmoney
  • Яндекс
Дизайн лендингаДизайн главной страницы
Портфолио