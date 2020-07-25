- Добавить 2 фото в каждую карточку товара - добавить большое описание, можно копировать с сайтов, уникальность не особо требуется, главное чтоб было много картинок, текста с ключевыми словами по товару. - прописать ключевики без высокочастотных запросов, ...
Имею хороший опыт в работе с вектором. Хорошо делаю макеты полиграфии, внешней рекламы. Также интересна работа контент-менеджера. Хорошо ориентируюсь в поисковых системах, найду то, что другие нет. Я начинающий фрилансер, хочу посмотреть что больше у меня пойдет.
- Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется наложение принтов на готовые шаблоны одежды. Объём около 5000 фото в сумме. Принимаем работу по 100 фото в формате jpeg, к ним обязательно дожнен идти один файл корел дро со всеми 100 исходниками. Картинки(принты) ...Обработка фотографий27 заявокЗакрыт3 года назад