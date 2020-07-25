Имею хороший опыт в работе с вектором. Хорошо делаю макеты полиграфии, внешней рекламы. Также интересна работа контент-менеджера. Хорошо ориентируюсь в поисковых системах, найду то, что другие нет. Я начинающий фрилансер, хочу посмотреть что больше у меня пойдет.