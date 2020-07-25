AnaMiller

Анастасия AnaMiller

 
32 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Имею хороший опыт в работе с вектором. Хорошо делаю макеты полиграфии, внешней рекламы. Также интересна работа контент-менеджера. Хорошо ориентируюсь в поисковых системах, найду то, что другие нет. Я начинающий фрилансер, хочу посмотреть что больше у меня пойдет.

  • Заполнение карточек товара на Prom.ua

    - Добавить 2 фото в каждую карточку товара - добавить большое описание, можно копировать с сайтов, уникальность не особо требуется, главное чтоб было много картинок, текста с ключевыми словами по товару.  - прописать ключевики без высокочастотных запросов, ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наложить картинки на шабло

    Требуется наложение принтов на готовые шаблоны одежды. Объём около 5000 фото в сумме. Принимаем работу по 100 фото в формате jpeg, к ним обязательно дожнен идти один файл корел дро со всеми 100 исходниками. Картинки(принты) ...

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    3 года назад