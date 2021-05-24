Веб дизайн (лендинги, e commerce сайты, баннеры, креативы соцсетей)... и даже могу полиграфию;))))
О себе:
дизайнер, 10 лет в полиграфии, почти год в вебе. Делаю разумный аккуратный дизайн.
Чем полезна для вас:
- Сроков не срываю! Если вдруг сроки задерживаются по моей вине (к примеру, заболела, от чего, к сожалению, никто не застрахован), то смело минусуйте 20% от стоимости заказа.
- Не пропадаю! На связи с 9.00 до 19.00 по мск. Если не сплю, то доступна в Телеграме и Whatsapp.
- Правки делаю бесплатно.
- Работаю не "на отвалИ!"
В работе:
- Владею программами Figma, Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw.
- С работами можно ознакомиться здесь
- Рабочие моменты могу обсуждать не только печатая, но с удовольствием пообщаюсь с вами голосом или видеосвязью.
- Работаю по предоплате 30-50%. Зависит от задач и сроков. Да и обо всём можно договориться)))))
- Могу через договор ГПХ или как самозанятая.
- Оплата: по карте, по номеру телефона (+79068820995), через Яндекс.Кошелёк.
P.S.
Если вдруг такое случилось, что после всех попыток мой дизайн вам "не зашёл", то я готова вернуть предоплату. Да, деньги и время для меня будут потрачены, но это будет честно, ведь такую работу вы никак не сможете использовать в дальнейшем (даже на уровне идеи). Зато мы с вами сохраним человеческие отношения, и кто знает, может, мы встретимся с вами в новом проекте;))
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