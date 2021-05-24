Веб дизайн (лендинги, e commerce сайты, баннеры, креативы соцсетей)... и даже могу полиграфию;))))

О себе:

дизайнер, 10 лет в полиграфии, почти год в вебе. Делаю разумный аккуратный дизайн.

Чем полезна для вас:

Сроков не срываю! Если вдруг сроки задерживаются по моей вине (к примеру, заболела, от чего, к сожалению, никто не застрахован), то смело минусуйте 20% от стоимости заказа.

Если вдруг сроки задерживаются по моей вине (к примеру, заболела, от чего, к сожалению, никто не застрахован), то смело минусуйте 20% от стоимости заказа. Не пропадаю! На связи с 9.00 до 19.00 по мск. Если не сплю, то доступна в Телеграме и Whatsapp.

На связи с 9.00 до 19.00 по мск. Если не сплю, то доступна в Телеграме и Whatsapp. Правки делаю бесплатно.

Работаю не "на отвалИ!"

В работе:

Владею программами Figma, Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw.

С работами можно ознакомиться здесь﻿

здесь﻿ Рабочие моменты могу обсуждать не только печатая, но с удовольствием пообщаюсь с вами голосом или видеосвязью.

Работаю по предоплате 30-50%. Зависит от задач и сроков. Да и обо всём можно договориться)))))

Могу через договор ГПХ или как самозанятая.

Оплата: по карте, по номеру телефона (+79068820995), через Яндекс.Кошелёк.

P.S.

Если вдруг такое случилось, что после всех попыток мой дизайн вам "не зашёл"

то я готова вернуть предоплату

Да, деньги и время для меня будут потрачены, но это будет честно, ведь такую работу вы никак не сможете использовать в дальнейшем (даже на уровне идеи). Зато мы с вами сохраним человеческие отношения, и кто знает, может, мы встретимся с вами в новом проекте;))

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