Ana_ste_isha

Я - человек, который не боится брать на себя ответственностьза проделанную работу, возможно даже самую сложную, задаетмного вопросов, чтобы точно понимать, что ему нужно сделать, дабыизбежать будущих ошибок;Да, я как любой уважающий себя специалист гуманитарных наукчитаю книги и обладаю природной грамотностью и чувством стиля в написаниитекстов, знаю, что такое рифма и легко могу придумать интересный, продающий

слоган;Считаю себя креативным человеком, так как постоянно творючто-то руками или сочиняю тексты для своего блога, пока что на любительскомуровне;Умение убеждать и располагать к себе, стрессоустойчивость, целеустремленность,коммуникабельность, достались мне "по наследству" от предыдущего

места работы в качестве торгового представителя и консультанта;Легко могу назвать себя перфекционистом, потому что обожаю,когда всё идеально; В дополнение ко всему, хочу сказать, что у меня возможно имало опыта, но присутствует

природное обаяние, командный дух и огромное желание работать в компании профессионалов!