Python web-developer

Разработка на Python различных web приложений, настройка и администратирование *nix серверов, написание модулей, скриптов, с такими технологиями как Jquery, HTML5, XML, SQL.

Разработка на Ruby on Rails 1 год !

Имеются знания в области низкоуровнего программирования С\С++. Предпочитаю большие проекты, выполняю всё быстро и качественно.