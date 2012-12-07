Дмитрий Стешенко Anaconda_DevAnaconda_Dev
37 летУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Python web-developer
Разработка на Python различных web приложений, настройка и администратирование *nix серверов, написание модулей, скриптов, с такими технологиями как Jquery, HTML5, XML, SQL.
Разработка на Ruby on Rails 1 год !
Имеются знания в области низкоуровнего программирования С\С++. Предпочитаю большие проекты, выполняю всё быстро и качественно.
Портфолио
- Server на Django143 просмотра
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