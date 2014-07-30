Здравствуйте, меня зовут Наташа. Рада сотрудничать с вами.
По образованию я графический дизайнер.
Основное направление - это Fashion иллюстрация.
Рисую в техниках: акварель, тушь, маркеры, векторная графика.
Хорошее знание Corel Draw, Adobe Photoshop.
Гарантирую качество, ответственность, внимательность и исполнение с любовью.
Спасибо за сотрудничество.
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мои услуги:
1. Fashion иллюстрация, скетчи, портреты, персонажи.
2. Ботаническая иллюстрация, свадебная полиграфия.
3. Векторные иллюстрации персонажей любой сложности. Особенно интересуют предложения отрисовки персонажей для модной индустрии, т.к. в первую очередь мое направление - это Fashion Illustration.
4. Рекламная продукция: иллюстрированные визитки, открытки.
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Условия работы:
1. Работаю с платежными системами Qiwi и WebMoney, ПриватБанк, Payoneer
2. Оформление договора через Безопасную сделку.
3. От вас разумные сроки и конкретные требования. От меня - добросовестное исполнение и реализация всех пожеланий.
4. Рабочее время, когда со мной можно связаться: Пн- Сб 10.00 - 20.00 Выходной - воскресенье.
Связь со мной:
http://vk.com/natalia.volobueva
Портфолио:
- Fashion портрет276 просмотров
- Fashion sketch408 просмотров
- Свадебные приглашения180 просмотров
- Ботаническая иллюстрация177 просмотров
- Открытки. Акварель294 просмотра
- Ботаническая иллюстрация133 просмотра
- Fashion sketch218 просмотров
- Fashion аксессуары149 просмотров
- Fashion портрет144 просмотра
- Fashion иллюстрация181 просмотр
- Fashion sketch Акварель170 просмотров
- Fashion sketch170 просмотров