Anaise

Наталья Anaise

 
37 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
fashion illustrator, ботаническая иллюстрация, векторная графика, иллюстрация, персонажи,

Здравствуйте, меня зовут Наташа. Рада сотрудничать с вами.

По образованию я графический дизайнер.

Основное направление - это Fashion иллюстрация.

Рисую в техниках: акварель, тушь, маркеры, векторная графика. 

Хорошее знание Corel Draw, Adobe Photoshop.

Гарантирую качество, ответственность, внимательность и исполнение с любовью.

Спасибо за сотрудничество.

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мои услуги:

1. Fashion иллюстрация,  скетчи, портреты, персонажи. 

2. Ботаническая иллюстрация, свадебная полиграфия. 

3. Векторные иллюстрации персонажей любой сложности. Особенно интересуют предложения отрисовки персонажей для модной индустрии,  т.к. в первую очередь мое направление - это Fashion Illustration.

4. Рекламная продукция: иллюстрированные визитки, открытки.

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Условия работы:

1. Работаю с платежными системами Qiwi и WebMoney, ПриватБанк, Payoneer

2. Оформление договора через Безопасную сделку.

3. От вас разумные сроки и конкретные требования. От меня - добросовестное исполнение и реализация всех пожеланий.

4. Рабочее время, когда со мной можно связаться: Пн- Сб 10.00 - 20.00 Выходной - воскресенье.

Связь со мной:

http://vk.com/natalia.volobueva

Портфолио:

https://www.instagram.com/volobueva_natalia/

IllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
7onof
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
9 лет назад
Персонаж
Наталья - отличный специалист в своём деле. Быстро уловила суть идеи и воплотила все задумки в реальность на высшем уровне. К работе относится очень ответственно, постоянно находится на связи. Браво! 10 баллов
Спасибо за продуктивное и позитивное сотрудничество! С радостью порисую еще :)
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Подготовить векторные иллюстрации
Благодарю Наталью за качественно выполненную работу! Срок был указан 3 дня, Наталья справилась с работой в половину быстрее. Уровень просто шикарный, даже не рассчитывал, что из картинок такого низкого качества можно было сделать такую высокую детализацию. Проблем в работе не возникало, Наталья четко поняла поставленную задачу, без лишних вопросов. Всем рекомендую как быстрого и качественного исполнителя, сам буду обращаться в дальнейшем!
Спасибо за интересную работу, мне было очень приятно выполнить заказ. Оплата без задержек, Дмитрий - очень ответственный и положительный человек. Спасибо, с радостью буду сотрудничать !
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#178