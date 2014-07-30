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Здравствуйте, меня зовут Наташа. Рада сотрудничать с вами.

По образованию я графический дизайнер.

Основное направление - это Fashion иллюстрация.

Рисую в техниках: акварель, тушь, маркеры, векторная графика.

Хорошее знание Corel Draw, Adobe Photoshop.

Гарантирую качество, ответственность, внимательность и исполнение с любовью.

Спасибо за сотрудничество.

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мои услуги:

1. Fashion иллюстрация, скетчи, портреты, персонажи.

2. Ботаническая иллюстрация, свадебная полиграфия.

3. Векторные иллюстрации персонажей любой сложности. Особенно интересуют предложения отрисовки персонажей для модной индустрии, т.к. в первую очередь мое направление - это Fashion Illustration.

4. Рекламная продукция: иллюстрированные визитки, открытки.

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Условия работы:

1. Работаю с платежными системами Qiwi и WebMoney, ПриватБанк, Payoneer

2. Оформление договора через Безопасную сделку.

3. От вас разумные сроки и конкретные требования. От меня - добросовестное исполнение и реализация всех пожеланий.

4. Рабочее время, когда со мной можно связаться: Пн- Сб 10.00 - 20.00 Выходной - воскресенье.

Связь со мной:

http://vk.com/natalia.volobueva

Портфолио:

https://www.instagram.com/volobueva_natalia/