ЕЖЕДНЕВНИКИ быстро и грамотно

Здравствуйте!

Я – верстальщик. Последние 6 лет занимаюсь полиграфической версткой и подготовкой файлов к печати. 3 года работала в отделе пре-пресс московской типографии "КЕМ".

Быстро и качественно сверстаю для вас каталог, журнал, книгу. Сделаю брошюру, буклет, листовку.

Если у вас уже есть готовый макет и его почему-то не принимает типография, то я, возможно, смогу подготовить этот макет к печати (зависит от конкретного материала).

Запишу PDF, при необходимости сделаю спуск полос.

Специализируюсь на верстке ежедневников, еженедельников, планнингов, квартальных календарей.

Есть семилетний опыт работы в журналистике, так что, если, кроме верстки, требуется написать или отредактировать текст, то вы также можете на меня рассчитывать.

Спасибо за внимание. Буду рада вам помочь. Пишите на почту: [email protected]