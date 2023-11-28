Обучаюсь на тестировщика (QA инженер) в Skillbox. Завершила и защитила работу по тестированию web-приложений. Есть полноценно протестированный проект с оформлением в Jira. В нем проводилось тестирование аналитики, форм регистрации и авторизации, использовался метод тест-дизайна - схема состояний и переходов - для составления тестовых сценариев. Также проводилось тестирование безопасности, UI и новой функциональности (серым ящиком через API), регрессионное и повторное тестирование.



Есть небольшой опыт (3 месяца) еще до начала обучения - компания Антитренинги. Хоть официально работа значилась как "специалист тех.поддержки" выполнять работу тестировщика приходилось - если нет обращений, то проверяли работу геймификаций, новых функциональностей, оплаты на сайте.



Люблю компьютерные игры, особенно с открытым миром, отсюда и любовь "залезать в любой угол" с целью исследования. Нравится изучать работу приложения - как оно реагируют на валидные и невалидные действия.



Здесь нахожусь для того, чтобы пополнить свое портфолио не только дипломной работой, но и реальными проектами.



К работе отношусь внимательно и серьезно, стараюсь выложиться по максимуму.