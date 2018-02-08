Предлагаю услуги по обработке|ретуши ваших фотографий и другие работы

Доброе время суток!!!

Не много о себе:

У меня есть основная работа, но хочу подзаработать своими навыками. Ответственно отношусь к работе. Женат, есть ребенок.

Мои навыки (опыт):

Владею Photoshop (ретушь, редактирование фото, восстановление старых фотографий, создание аватаров ВК, оформление YuoTube, Twitch и других каналов).

Видеомонтаж, аудиомонтаж-редактирование. Работаю в Sony vegas pro, Adobe after effects.