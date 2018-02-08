Предлагаю услуги по обработке|ретуши ваших фотографий и другие работы
Доброе время суток!!!
Не много о себе:
У меня есть основная работа, но хочу подзаработать своими навыками. Ответственно отношусь к работе. Женат, есть ребенок.
Мои навыки (опыт):
Владею Photoshop (ретушь, редактирование фото, восстановление старых фотографий, создание аватаров ВК, оформление YuoTube, Twitch и других каналов).
Видеомонтаж, аудиомонтаж-редактирование. Работаю в Sony vegas pro, Adobe after effects.
Действие аккаунта приостановлено!
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