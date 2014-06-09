Anarxotyrist

Журналист. Редактор. Копирайтер. Модератор. Любые статьи "с нуля" и рерайт
Опыт: SEO, Создание сайтов на Joomla, Ведение блога, Написание статей, Написание текстов, Наполнение контентом, Репортажная фотосъемка, Web-дизайн, Web-программирование, Интернет-реклама, Модерирование сайтов, Навыки продаж
Софт: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Joomla CMS, HTML, ACDSee, MS Office, 1С
Личные качества: Ответственность, Пунктуальность, Обязательность, Стрессоустойчивость, Юмор, грамотный русский язык, разговорный английский язык
Хобби: Путешествия, Фотография, Музыка, Кино, Горные лыжи
Высшее образование.
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