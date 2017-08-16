Удалённые переводы (английский, русский, финский)

Свободно владею английским языком в связи с получением высшего образования за границей и дальнейшим проживанием в англоязычной среде. Также владею финским языком, готова работать с переводами с финского на русский.

Высшее образование в степени бакалавр получено в Финлядии - Mikkeli University of Applied Science (Business Administration). Часть обучения проходила в Америке - University of West Florida (Business School)

На данный момент обучаюсь степени магистра также в Финляндии - University of Jyvaskyla (Digital Marketing).

Все обучение, а также дипломные работы выполнены на английском языке.

Имею опыт работы за границей (Италия), а также знакома с переводами официальной документации компаний (англ-рус-англ).