Здравствуйте!

Меня зовут Анна. И я - веб-дизайнер.

К каждому проекту отношусь очень ответственно и довожу до конечного результата. Работая со мной, Вы получаете разработанный индивидуально для Вас дизайн. При работе учитываю все Ваши пожелания. Предлагаю наиболее подходящие концепции дизайна в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.

После утверждения Вами макета, предоставляю исходный материал в формате .psd по слоям для дальнейшей вёрстки. Слои формирую так,чтобы верстальщику было удобно и комфортно с ними в дальнейшем работать.