Перевод с/на украинский, с английского недорого

Доброе время суток!

Предлагаю услуги перевода с/на украинский, с английского языка недорого, качественно, различные тематики.

Закончила 11 классов украинской школы, сейчас студентка 5-го курса, специальность лингвист-переводчик английский и испанский язык. Работаю бухгалтером и инспектором кадровой службы по совместительству. Готова попробовать себя в различных сферах перевода. Гарантирую качество и творческий подход.

Рада буду любому сотрудничеству! Заинтересованным лучше писать на e-mail: [email protected].

Удачи!