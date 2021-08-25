Анастасия Anastasi1aAnastasi1a
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн, моделирование и визуализация (3D max, Corona render, Photoshop)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн, моделирование и визуализация24 просмотра
- Дизайн, моделирование и визуализация21 просмотр
- Интерьерная визуализация18 просмотров
- Дизайн, моделирование и визуализация19 просмотров
- Интерьерная визуализация12 просмотров
- Дизайн, моделирование и визуализация14 просмотров