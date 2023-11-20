Я профессиональный переводчик, владею такими языками как Китайский (традиционный/современный), Русский, Английский, Испанский, Французский

Привет! Я родилась в России, мой дом по всему миру, я путешествую по миру и зарабатываю на фрилансе, на этом сайте я новичок. Сейчас я живу в Грузии. Профессиональный перевод текстов любой сложности: Русский, Английский, Китайский, Испанский, Французский. Для меня это не проблема, для вас - решенная задача! Кроме того, я имею степень магистра в области государственного управления и экономики. В частности, если Вам нужно переводить не только посты в социальных сетях, но и тексты общего характера, то я именно тот человек, который поможет перевести такие документы, как деловая переписка, тендерная документация и любые экономические статьи, а также тексты общего характера, такие как речи и т.д. Я именно тот, кого вы ищете. Я также являюсь обладателем сертификата CIoL DipTrans (с отличием). Я являюсь дипломированным лингвистом (CL). Вы можете быть уверены, что я понимаю переводимый текст, а значит, можете быть уверены, что получите не только перевод высочайшего лингвистического качества, но и перевод с использованием правильной технической терминологии.

Стоимость:

15$ / 500 слов

40$ / 1500 слов

95$ / 3500 слов

+ 100 слов / 10$

+ адаптация текста бесплатно

Срок готовности любого пакета 1 сутки, в редких исключениях при большом объеме работы срок выполнения заказы может занять до 3е суток.