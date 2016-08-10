AnastasiZaybl

Графический дизайнер, художник

Добрый день уважаемые заказчики и коллеги!

Рада приветствовать Вас на своей странице!

Меня зовут Анастасия Зябликова, я профессиональный графический дизайнер.

Занимаюсь:

• разработкой фирменного стиля

• разработкой меню для ВК

• журнальной графикой

• создаю иллюстрации в фешн-стиле

• проектированием печатной продукции: упаковки, этикетки, открытки

• проектированием аватарок и баннеров для всех соцсетей

• проектированием рекламных плакатов

Выполняю :

• векторизацию растра (перевод в кривые, технический иллюстратор, технический дизайнер)

• отрисовываю с нуля (владею рисунком от руки).

Образование: Диплом специалиста - Кемеровский Государственный университет культуры и искусств, институт визуальных искусств, специальность "Графический дизайн" – дневное отделение.