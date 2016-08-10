AnastasiZaybl

Добрый день уважаемые заказчики и коллеги!
Рада приветствовать Вас на своей странице!
Меня зовут Анастасия Зябликова, я профессиональный графический дизайнер.
Занимаюсь:
• разработкой фирменного стиля
• разработкой меню для ВК
• журнальной графикой
• создаю иллюстрации в фешн-стиле
• проектированием печатной продукции: упаковки, этикетки, открытки
• проектированием аватарок и баннеров для всех соцсетей
• проектированием рекламных плакатов
Выполняю :
• векторизацию растра (перевод в кривые, технический иллюстратор, технический дизайнер)
• отрисовываю с нуля (владею рисунком от руки).
Образование: Диплом специалиста - Кемеровский Государственный университет культуры и искусств, институт визуальных искусств, специальность "Графический дизайн" – дневное отделение.