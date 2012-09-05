Работаю преимущественно в программе AdobePhotoshop . Разрабатываю дизайн сайтов, иконок. Делаю Баннеры (с анимацией и без).

Целеустремленная, терпеливая, выслушаю ваши пожелания , при необходимости предложу свои идеи.

Буду рада помочь Вам в осуществлении вашего проекта.

На любые вопросы отвечу по данному адресу : [email protected]