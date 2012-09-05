Anastasi_M

Анастасия Anastasi_M

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Работаю преимущественно в программе AdobePhotoshop . Разрабатываю дизайн сайтов, иконок. Делаю Баннеры (с анимацией и без).

Целеустремленная, терпеливая, выслушаю ваши пожелания , при необходимости предложу свои идеи.

Буду рада помочь Вам в осуществлении вашего проекта.

На любые вопросы отвечу по данному адресу : [email protected]

Дизайн сайта
Портфолио
Анимация
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга