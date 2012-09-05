Работаю преимущественно в программе AdobePhotoshop . Разрабатываю дизайн сайтов, иконок. Делаю Баннеры (с анимацией и без).
Целеустремленная, терпеливая, выслушаю ваши пожелания , при необходимости предложу свои идеи.
Буду рада помочь Вам в осуществлении вашего проекта.
На любые вопросы отвечу по данному адресу : [email protected]
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Портфолио
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Анимация
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от $10
от 1 дня
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Баннеры
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от $10
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Дизайн сайтов
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от $15
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Логотипы и Знаки
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от $10
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Фирменный стиль
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от $20
от 2 дней
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