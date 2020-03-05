Anastasi_Pasechn

https://www.behance.net/gallery/92458751/internet-magazin-oazis

Добрый день! Я разрабатываю и создаю сайты, фирменный стиль.

Достигаю этих целей благодаря:

1. Разработке фирменного стиля под целевую аудиторию.

2. Разработке сайтов с четко проработанной структурой, которая позволяет привлечь и удержать внимание пользователя до совершения целевого действия.

Работаю над любыми проектами, с владельцами бизнеса, личный сайт.

Благодаря такому сотрудничеству получаем максимальную эффективность от проектов.

Буду рада сотрудничать с вами!

Портфолио:

https://www.behance.net/gallery/92458751/internet-magazin-oazis