Anastasi_Pasechn

Анастасия Anastasi_PasechnAnastasi_Pasechn
25 летРоссия/Челябинск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
https://www.behance.net/gallery/92458751/internet-magazin-oazis
Добрый день! Я разрабатываю и создаю сайты, фирменный стиль.
Достигаю этих целей благодаря:
1. Разработке фирменного стиля под целевую аудиторию.
2. Разработке сайтов с четко проработанной структурой, которая позволяет привлечь и удержать внимание пользователя до совершения целевого действия.
Работаю над любыми проектами, с владельцами бизнеса, личный сайт.
Благодаря такому сотрудничеству получаем максимальную эффективность от проектов.
Буду рада сотрудничать с вами!
Портфолио:
https://www.behance.net/gallery/92458751/internet-magazin-oazis
Действие аккаунта приостановлено!