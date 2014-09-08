Дизайн интерьера и ландшафта

Выполню любой сложности работу по дизайну интерьера квартир, домов, отелей, торговых центров, салонов, коттеджей, магазинов, отдельных комнат, кафе, ресторанов, летних площадок и тп. Так же разработаю неповторимый дизайн ландшафта парков, дворов, еко поселков, крыш домов, отелей, ресторанов и тп. Гарантирую качественная визуализацию, все необходимые чертежи к дизайнерскому проекту. Цены низкие, комфортные. Дизайн делается исключительно такой, какой хотите вы. Разрабатывается все до мелочей и выполняется в короткие сроки.