Пока что работаю на "полу-платной" основе (то есть за "сколько не жалко"), потому что необходимо нарабатывать соответствующий опыт.

Разрабатываю макеты открыток, рекламных объявлений, брошюр, визиток и прочих графических работ.

Контакты для связи:

ICQ: 462336961

E-mail: [email protected]