Пока что работаю на "полу-платной" основе (то есть за "сколько не жалко"), потому что необходимо нарабатывать соответствующий опыт.
Разрабатываю макеты открыток, рекламных объявлений, брошюр, визиток и прочих графических работ.
Контакты для связи:
ICQ: 462336961
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Макет открытки к 23 февраля1072 просмотра
- Макет открытки к 23 февраля966 просмотров
- Макет открытки к 23 февраля676 просмотров
- Макет открытки к 23 февраля669 просмотров