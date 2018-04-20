Anastasia2018

Качественный дизайн! Логотип, фирменный стиль, полиграфия.

Здравствуйте, я занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, банеров, листовок, визиток, открыток.

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Цена обсуждается после предоставления вами задания.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1) Вы предоставляете полное задание.

2) Оговаривание стоимости работы и сроков выполнения.

3) Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. (Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.)

4) Внесение корректировок- если возникнет в этом необходимость.

5) Согласование работы.

6) Оплата остатка суммы.

7) Отправка исходников (исходники я высылаю только после полной оплаты заказа).

8) Обмен отзывами.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

-по почте: [email protected]

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