Anastasia2018

Здравствуйте, я занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, банеров, листовок, визиток, открыток.
________________________________________________________________________
Цена обсуждается после предоставления вами задания.
________________________________________________________________________
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1) Вы предоставляете полное задание.
2) Оговаривание стоимости работы и сроков выполнения.
3) Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. (Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.)
4) Внесение корректировок- если возникнет в этом необходимость.
5) Согласование работы.
6) Оплата остатка суммы.
7) Отправка исходников (исходники я высылаю только после полной оплаты заказа).
8) Обмен отзывами.
____________________________________________________________________________
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
-по почте: [email protected]
-внутренний чат Веблансера