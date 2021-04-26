Anastasia2021

"Сначала скажи себе, кем ты хотел бы стать, а потом делай, что должен." ©Эпиктет

На данный момент являюсь студенткой ТвГУ, акивистка, есть опыт публичных выступлений на научных конференциях. Люблю учиться и в 2021году закончила обучение по профессии "Актёр дубляжа и радиоведущий". Люблю сферу озвучания и практикуюсь в работе для достижения хорошего качества. Имеется доступ к студии звукозаписи.

Свободное время уделяю совершенствованию навыков диктора (речь, голос), вязанию, чтению.

Обожаю активный отдых: конный спорт, стрельба из лука, обычная прогулка.