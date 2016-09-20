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Добрый день!

У меня общий стаж работы более 9 лет и два высших образования.

1. Марийский Государственный Технический Университет, 2007

Инженер по Сертификации, стандартизации.

2. Межрегиональный Открытый Социальный Институт, 2015

(бакалавр),Бухгалтерский учет, анализ, аудит

Опыт работы:

1. Специалист подготовки квалифицированных риск-менеджеров.

АНО Международный Институт Исследования Риска.

Обязанности : Участие в разработке системы менеджмента риска на производственных предприятиях:

1.1 Анализ деятельности предприятия,

1.2 Проведение интервью,

1.3 Разработка документации,

1.4 Тестирование программного продукта,

1.5 Проведение оценки соответствия разработанной системы менеджмента требованиям международных

стандартов.

Проведение внутренних семинаров. Чтение лекций студентам МГИМО. Написание статей. Участие в международных конференциях.

2. Инженерпо качеству

ОАО МИКРОМАШИНА, г. Москва.

Обязанности : Разработка документации: процедуры (Управление закупками готовой продукции). Актуализация документации (Процедур, описание процессов и методик). Проведение внутренних аудитов. Подготовка к инспекционному аудиту.

3 . Менеджер покачеству

ООО "1С-Рарус", г.Москва.

Обязанности : Поддержание функционирования и улучшение действующей СМК 9001-2011 (актуализация документации, проведение аудитов, первоначального обучения сотрудников, мониторинг конфликтных вопросов с клиентами). Работа

в 1С-Управление Торговлей (адаптированной).

4. Бухгалтер

ООО "АФ"Аудит-Класс".

Обязанности : Ведение первичного бухгалтерского учета (участков поставщики, покупатели, авансовые отчеты, расчетный счет, банк, кадры, заработная плата, касса, путевые листы). Восстановление бухгалтерского учета.

5. Бухгалтер порасчетам с населением

ООО «УКТермоинжсервис 2» (ЖКХ)

Обязанности : Ведение показаний приборов учета (индивидуального и общего потребления). Распределение платежей 3000 лицевых счетов. Проведение перерасчетов по различным услугам в лицевых счетах согласно законодательству. Закрытие месяца и контроль правильности начислений коммунальных услуг. Контроль дебиторской задолженности. Прием населения.

Профессиональныенавыки

Уверенный пользователь ПК, 1C (УТ8.2; Предприятие 7;Предприятие 8.2), СТЕК-ЖКХ.

Коммуникабельность, активность, ответственность, исполнительность.