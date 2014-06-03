Anastasia355

Переводы с/на иностранные языки

Образование высшее, окончила российский бакалавриат со специализацией лингвист, магистратуру по специальности "Перевод и переводоведение" в Германии. Перевожу с/на немецкий язык, с английского языка тексты юридической и технической направленности, по автомобилям, образованию, экологии и др. гуманитарным наукам. Проходила стажировку в Соединённых штатах Америки и языковую подготовку в вузах Германии. Работаю в штате бюро переводов г. Йены, Германия