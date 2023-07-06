Привет! Меня зовут Горбунова Анастасия и я junior frontend разработчик. Я творческий и целеустремленный человек, который обожает решать новые и нестандартные задачи. Меня вдохновляют то, что в мире так много красивый и удобных сайтов. Я считаю, что их разработка - это целое искусство. И я хочу стать частью этого удивительного творческого процесса.

Я ответственный человек с большим кругозором. Мне нравится изучать новое и решать нестандартные задачи. Именно поэтому я начинаю свою карьеру как junior frontend разработчик. Я стремлюсь к своей цели и готова много практиковаться, чтобы стать профессионалом в своей области. Больше года я изучаю веб-разработку. Отлично знаю HTML, CSS и JavaScript, на базовом уровне знаю такие фрейморки как Bootstrap, Sass, React, JQuery, но мне предстоит много работы, поэтому я совершенствуюсь и делаю pet-проекты, чтобы освоить каждый из фрейморков. Так же стоит отметить, что я начинала свой путь в качестве тестировщика, поэтому я владею базовыми знаниями в этой области, проводила тестирования нескольких сайтов. Я отлично владею Photoshop и Figma, имею креативный и свежий взгляд.