AnastasiaChaeva

Добрый день!

Меня зовут Анастасия и я SMM специалист.

Чем могу быть полезна: Я закончила курсы SMM от Popcorn media, «текст и деньги» от Максима Ильяхова и прохожу «Photoshop с 0» от Skillbox. Благодаря этому я знаю как вести instagram так, чтобы аудитория не отписывалась, а наоборот, пополнялась. От Максима Ильяхова я узнала как писать хорошие тексты с пользой для читателей.Без воды и абстракции. А курсы фотошопа позволяют мне расширить навыки по созданию качественного визуального контента. Что я могу: