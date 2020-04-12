AnastasiaChaeva

Добрый день!
Меня зовут Анастасия и я SMM специалист.
Чем могу быть полезна: Я закончила курсы SMM от Popcorn media, «текст и деньги» от Максима Ильяхова и прохожу «Photoshop с 0» от Skillbox. Благодаря этому я знаю как вести instagram так, чтобы аудитория не отписывалась, а наоборот, пополнялась. От Максима Ильяхова я узнала как писать хорошие тексты с пользой для читателей.Без воды и абстракции. А курсы фотошопа позволяют мне расширить навыки по созданию качественного визуального контента. Что я могу:
- Составлять контент планы и сториз стратегии. Это поможет организовать работу и не допускать моментов, когда нужен пост, а писать не о чем.
- Создавать баннеры для ленты instagram, stories и рекламные креативы (если понадобится таргетированная реклама). Умею ретушировать фотографии, удалять все лишнее без ущерба качества и делать цвето-коррекцию. Я знаю как важен визуал в профиле, так как знакомство нового пользователя начинается именно с визуального восприятия профиля. Умею пользоваться приложениями: Photoshop, canva, lightroom, snapseed, mojo, inshot и др.
- Писать продающие тексты, посты, шапки профиля, и рассылки. К хорошему визуалу нужны соответствующие тексты. К тому же, они должны быть полезны людям. Такую задачу я ставлю перед собой, когда пишу что-то для людей.
- Настраивать таргетированную рекламу. Если у вас коммерческий аккаунт, могу помочь с рекламой. Знаю как рассчитывать бюджет и могу сказать сколько людей увидят предложение сразу же. Составляю рекламные креативы, руководствуясь статистикой и анализом целевой аудитории как профиля, так и конкурентов. Это помогает не тратить лишние деньги на рекламные компании. По истечению тестового периода (если такой будет проводиться) составлю отчет и расскажу сколько денег может потребоваться для выбранного KPI.
- Составлять отчеты по проделанной работе. Считаю это важным, чтобы вы знали за что платите и что получаете.
Действие аккаунта приостановлено!