ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Частная практика «Anastasia Design» http://www.anastasiadesign.ru/ и совместное ведение проектов с компаниями (Октябрь 2008 – настоящее время):
- ООО «IDSD», Архитектурная студия Дизайна, г. Москва http://www.idsd.ru
- ООО «FIVE», Проектное бюро, г. Москва http://ab-five.ru/
Архитектор-дизайнер
Обязанности:
- проектирование жилых и общественных интерьеров‚ малых архитектурных форм‚ реконструкция фасадов‚ входные группы, разработка ландшафтных дизайн-проектов.
- разработка концепции проекта
- выполнение 3D визуализаций
- выполнение рабочей документации к проекту
- подбор материалов
- перепланировка квартир, индивидуальных жилых домов, общественных зданий.
- проведение презентаций и переговоров с Заказчиком
- консультирование клиентов
- работа с новыми и существующими клиентами
- авторский надзор
- налаживание и поддержание личных/деловых контактов с представителями компаний-Подрядчиков, Заказчиков
- выполнение в срок
Достижения:
- самостоятельное ведение проекта с нуля до стадии объекта сдачи под ключ
- коллективная работа: разработка генплана, ведение проектной и рабочей документации, работа с подрядчиками
- дизайн-проекты интерьеров общественного и жилого назначения в: г.Москва, г. Звенигород, г. Чехов, г. Электросталь, г. Санкт-Петербург, г.
Иркутск, г.Хабаровск, г. Владивосток
- разработка реконструкции фасадов многофункционального ЖК«Комсомольская 1» г. Электросталь
- авторский надзор на всех стадиях ремонтно-отделочных работ.
ООО «Алексей Бавыкин и партнеры», Проектнаямастерская, г. Москва Июль 2010 –Сентябрь 2010
Сфера деятельности:Архитектура
Практикант/Обязанности:
- выполнение рабочей документации к проекту
- выполнение макета
- предложение своих идей-концепций
- подготовка проектного материала для конкурса
- выполнение в срок
ОАО «Гражданпроект», Архитектурная мастерская№2 (мастерская ЕленыИвановны Григорьевой «Студия 7»), г.Иркутск Март 2010 – Июль 2010
Сфера деятельности:Градостроительство/архитектура
Практикант/ Обязанности:
- выполнение рабочей документации к проекту
- выполнение 3D
- предложение своих идей-концепций
- фотофиксация
- подготовка презентационного материала на выставки
- выполнение в срок
ООО «Dom А»Проектная мастерская, г. Иркутск Апрель 2008 – Август 2009
Сферадеятельности: Строительство/архитектура/дизайн
Архитектор-дизайнер/ Обязанности:
- проектирование жилых и общественных интерьеров‚ малых архитектурных
- форм‚ реконструкция фасадов‚входные группы. Кирпичное и монолитное проектирование.
- дизайн интерьеров
- разработка концепции проекта
- выполнение 3D
- выполнение рабочей документации к проекту
- подбор материалов
- перепланировка квартир, индивидуальных жилых домов, общественных зданий.
- проведение презентаций и переговоров с Заказчиком
- консультирование клиентов
- работа с новыми и существующими лиентами
- авторский надзор
- налаживание и поддержание личных/деловыхконтактов с представителями
- компаний-Подрядчиков, Заказчиков
- выполнение в срок
Достижения:
- коллективная работа: разработка генплана, ведение проектной и рабочей
- документации, согласование проекта ФАП(Фельдшерский Акушерский Пункт
в поселке Баклаши Шелеховского района Иркутской области) с Заказчиком.
- коллективная работа: разработка генплана, ведение проектной и рабочей
- документации, работа с подрядчиками: вентиляция, водопровод и канализация,
- компания по производству клееного бруса«Сибирские терема». Согласование
проекта – Индивидуального жилого дома в поселке Ерши г. Иркутска с Заказчиком.
- дизайн-проекты квартир в г. Иркутск:ведение объекта с нуля до стадии сдачи под
ключ: авторский надзор на всех стадиях ремонтно-отделочных работ.
- руководство группой по подготовке к БЭФ(Байкальский Экономический Форум)
для компании ООО «Восточно-Сибирский завод железобетонных конструкций»:
- Разработка концепции павильона.Разработка конструкции из клееного бруса.
- Рабочая документация по ремонтно-отделочным работам в павильоне.
- Изготовление макетов группой студентов. Авторский надзор.
ОБРАЗОВАНИЕ:
ОСНОВНОЕ:
- Повышение высшего/второе высшее: ИрГТУ/магистратура
факультет “Градостроительства”
специальность: Градостроитель.
- Высшее образование: ИрГТУ
факультет: “Архитектуры и дизайна окружающей среды”
специальность: Архитектор.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ/КУРСЫ:
- февраль-март2010 г. По программе Международного Байкальского Зимнего Градостроительного
Университета: «Сохранение иреабилитация исторической деревянной среды». Российская практика имеждународный опыт
- февраль-март2011 г. По программе Международного Байкальского Зимнего Градостроительного
Университета: «Иркутск2036. Городдлялюдей». Российскаяпрактика и международный опыт
- “Информационныетехнологии управления”: ГОУ ДПО (Сибирский институт профессиональной переподготовки и повышенияквалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы) (ГАСИС):1. 2007— специализация– “Компьютерный и WEB-дизайн”, удостоверение об окончании;
2. 2007— специализация – “Компьютерное моделирование в 3D Studio
Max”, удостоверение об окончании;
3. 2008— специализация – “Программа начертания на компьютере AutoCAD”, удостоверение
об окончании.
- ИркутскоеУчилище Искусств
2002-2003(учебный год) — Курсы: основы композиции, живопись, рисунок.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
- практика архитектурного и дизайнерского проектирования;
- владение нормативами СНиП, ГОСТ;
- умение работать в программах: AutoCAD, 3D Max, ArchiCAD, SketchUp и программах
обработки графики: (Illustrator, PhotoShop, CorelDraw, CorelPainter);
- уверенный пользователь офисного программного обеспечения (MS Word, MS Excel и т.д.);
- опытный пользователь интернет (e-mail, поиск необходимой информации и др.);
- знание современных технологий‚ современных строительных и отделочных материалов
- организаторские способности;
- опыт работы в команде;
- умение быстро сориентироваться в сложной ситуации‚ найти правильное решение;
- участие в российских и международных архитектурных конкурсах;
- регулярное посещение специализированных архитектурных и строительных выставок;
- профессиональное чувство стилей и цвета.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ: Английский (Intermediate)
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Самостоятельность в работе.
- Умение работать в команде, гибкость в общении.
- Стрессоустойчивость и целеустремленность.
- Высокая обучаемость, постоянное повышение квалификации.
ОЖИДАНИЯ:
Интересует: деятельность,связанная с проектированием в области градостроительства, архитектуры и дизайна.
Пожелания к работе:
- Интересная, ответственная, интенсивная, перспективная работа.
- Интересные новые проекты.
- Профессиональный и карьерный рост.
УВЛЕЧЕНИЯ: Архитектура, дизайн, мода, кино, чтение, спорт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Являюсьчленом КМА (Клуб Молодых Архитекторов), г. Иркутск
Принимала участие в:
· Архитектурномфестивале «Зодчество ВосточнойСибири 2007, 2008, 2009, 2010», проводимых Союзом архитекторов России
· Участник открытого международного студенческого архитектурного конкурса «Дом для звезды 2007» («Star`sHouse»).Выполняла проект для Джона Гальяно.
· В2007г. являлась соорганизатором Арт-турнира ОДИН ДЕНЬ. Том 1, проводимого
командой capitany-any (капитаны-аны) и КМА.
· В2007г. организовала команду «сеZон PR»(Сезон Пиара) и участвовала с ней в
фестивале «Шаман-Город», проводимогомастерской А.Асадова;
· В2008 г. во Втором Иркутском Международном Открытом Архитектурном
Чемпионате по интеграции с водой «БухАртТуБлин - Выход в море».
· В2008г. участвовала в «Международнойвыставке проектного искусства Байкал АрДи2008», выставке Иркутского ГосударственногоТехнического Университета
· В2009г. организовала команду «.G» и участвовала с ней в III Иркутском Открытом
АрхитектурномЧемпионате по Интеграции с Пространством «БухАртВ Отрыв».
· В2009г. участвовала в конкурсе среди студентов Москвы на дизайн-проект квартиры
класса люкс с использованием определенной дизайнерской мебели. Конкурс
проводился итальянской компанией «PalladioInteriors» в г. Москва.
· В2010г. участник в составе международной команды Байкальского Зимнего Градостроительного Университета 2010.
· Главныйорганизатор IV Открытого Межрегионального Архитектурного Чемпионат по
интеграции с природой «BUHART 4 – Полнымходом», Фестиваль участвовал как проект:
1. в архитектурном фестивале «Зодчество Восточной Сибири 2010»
2. на выставке «Арх Москва 2010»
· В2011г. ассистент международной команды Байкальского Зимнего Градостроительного
Университета 2011
· Вапреле 2011г. выступала на семинаре: «Что такое город и кто в нем живет» с докладом «Город для людей. Градостроительнаястратегия преобразования города Иркутск» г. Санкт-Петербург.
· В июле 2011г. выступала на 9-йВсероссийской конференции «Градостроительство и планирование территориального
развития России» в секции «Молодые градостроители» с докладом «Градостроительная стратегия преобразования г. Иркутска»
Получила следующие награды:
· Заняла первое место среди студенческих работ в номинации«Архитектура» «Международной выставкепроектного искусства Байкал АрДи2008», проводимого Союзом дизайнеровРоссии. Выставляла проекты: «Жилая группасредней этажности», «Гараж на 1000 машино-мест».
· Занялатретье место в номинации «Архитектура» выставки Иркутского Государственного Технического Университета спроектом» «Гараж на 1000 машино-мест».
· В2009 с командой «.G»заняла Гранпри и получила право на организацию дальнейших фестивалей Бухарт.
· В2009г. заняла третье место в конкурсе среди студентов Москвы на дизайн-проект квартиры для молодойдевушки. Конкурс проводился итальянской компанией «PalladioInteriors» в г. Москва.
· Победитель в составе международной команды Байкальского Зимнего Градостроительного
Университета 2010: «Сохранение и реабилитация исторической деревянной среды».
ПРОЧЕЕ:
- Замужем
- Ребёнок 2,5 года
- Вредных привычек и водительского удостоверения – нет.
- Жаждатворчества, желание изменить и украсить мир – есть.
- Готовностьк командировкам – есть.
- Рекомендации,награды и портфолио – готова предоставить по запросу.