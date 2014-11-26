Авторский дизайн интерьеров квартир, офисов, кафе, ресторанов, магазинов, бутиков в Москве и Московской области!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

Частная практика «Anastasia Design» http://www.anastasiadesign.ru/ и совместное ведение проектов с компаниями (Октябрь 2008 – настоящее время):

ООО « IDSD», Архитектурная студия Дизайна, г. Москва http://www.idsd.ru

ООО «FIVE», Проектное бюро, г. Москва http://ab-five.ru/

Архитектура/Дизайн интерьеров/Ландшафт

Архитектор-дизайнер

Обязанности:

- проектирование жилых и общественных интерьеров‚ малых архитектурных форм‚ реконструкция фасадов‚ входные группы, разработка ландшафтных дизайн-проектов.

- разработка концепции проекта

- выполнение 3D визуализаций

- выполнение рабочей документации к проекту

- подбор материалов

- перепланировка квартир, индивидуальных жилых домов, общественных зданий.

- проведение презентаций и переговоров с Заказчиком

- консультирование клиентов

- работа с новыми и существующими клиентами

- авторский надзор

- налаживание и поддержание личных/деловых контактов с представителями компаний-Подрядчиков, Заказчиков

- выполнение в срок

Достижения:

- самостоятельное ведение проекта с нуля до стадии объекта сдачи под ключ

- коллективная работа: разработка генплана, ведение проектной и рабочей документации, работа с подрядчиками

- дизайн-проекты интерьеров общественного и жилого назначения в: г.Москва, г. Звенигород, г. Чехов, г. Электросталь, г. Санкт-Петербург, г.

Иркутск, г.Хабаровск, г. Владивосток

- разработка реконструкции фасадов многофункционального ЖК«Комсомольская 1» г. Электросталь

- авторский надзор на всех стадиях ремонтно-отделочных работ.

ООО «Алексей Бавыкин и партнеры», Проектнаямастерская, г. Москва Июль 2010 –Сентябрь 2010

http://www.bavykin.ru

Сфера деятельности:Архитектура

Практикант/Обязанности:

- выполнение рабочей документации к проекту

- выполнение макета

- предложение своих идей-концепций

- подготовка проектного материала для конкурса

- выполнение в срок

ОАО «Гражданпроект», Архитектурная мастерская№2 (мастерская ЕленыИвановны Григорьевой «Студия 7»), г.Иркутск Март 2010 – Июль 2010

Сфера деятельности:Градостроительство/архитектура

Практикант/ Обязанности:

- выполнение рабочей документации к проекту

- выполнение 3D

- предложение своих идей-концепций

- фотофиксация

- подготовка презентационного материала на выставки

- выполнение в срок

ООО «Dom А»Проектная мастерская, г. Иркутск Апрель 2008 – Август 2009

http://www.dom-a.com/

Сферадеятельности: Строительство/архитектура/дизайн

Архитектор-дизайнер/ Обязанности:

- проектирование жилых и общественных интерьеров‚ малых архитектурных

- форм‚ реконструкция фасадов‚входные группы. Кирпичное и монолитное проектирование.

- дизайн интерьеров

- разработка концепции проекта

- выполнение 3D

- выполнение рабочей документации к проекту

- подбор материалов

- перепланировка квартир, индивидуальных жилых домов, общественных зданий.

- проведение презентаций и переговоров с Заказчиком

- консультирование клиентов

- работа с новыми и существующими лиентами

- авторский надзор

- налаживание и поддержание личных/деловыхконтактов с представителями

- компаний-Подрядчиков, Заказчиков

- выполнение в срок

Достижения:

- коллективная работа: разработка генплана, ведение проектной и рабочей

- документации, согласование проекта ФАП(Фельдшерский Акушерский Пункт

в поселке Баклаши Шелеховского района Иркутской области) с Заказчиком.

- коллективная работа: разработка генплана, ведение проектной и рабочей

- документации, работа с подрядчиками: вентиляция, водопровод и канализация,

- компания по производству клееного бруса«Сибирские терема». Согласование

проекта – Индивидуального жилого дома в поселке Ерши г. Иркутска с Заказчиком.

- дизайн-проекты квартир в г. Иркутск:ведение объекта с нуля до стадии сдачи под

ключ: авторский надзор на всех стадиях ремонтно-отделочных работ.

- руководство группой по подготовке к БЭФ(Байкальский Экономический Форум)

для компании ООО «Восточно-Сибирский завод железобетонных конструкций»:

- Разработка концепции павильона.Разработка конструкции из клееного бруса.

- Рабочая документация по ремонтно-отделочным работам в павильоне.

- Изготовление макетов группой студентов. Авторский надзор.

ОБРАЗОВАНИЕ:

ОСНОВНОЕ:

Повышение высшего/второе высшее: ИрГТУ/магистратура

факультет “Градостроительства”

специальность: Градостроитель.

Высшее образование: ИрГТУ

факультет: “Архитектуры и дизайна окружающей среды”

специальность: Архитектор.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ/КУРСЫ:

- февраль-март2010 г. По программе Международного Байкальского Зимнего Градостроительного

Университета: «Сохранение иреабилитация исторической деревянной среды». Российская практика имеждународный опыт

- февраль-март2011 г. По программе Международного Байкальского Зимнего Градостроительного

Университета: «Иркутск2036. Городдлялюдей». Российскаяпрактика и международный опыт

- “Информационныетехнологии управления”: ГОУ ДПО (Сибирский институт профессиональной переподготовки и повышенияквалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы) (ГАСИС):1. 2007— специализация– “Компьютерный и WEB-дизайн”, удостоверение об окончании;

2. 2007— специализация – “Компьютерное моделирование в 3D Studio

Max”, удостоверение об окончании;

3. 2008— специализация – “Программа начертания на компьютере AutoCAD”, удостоверение

об окончании.

- ИркутскоеУчилище Искусств

2002-2003(учебный год) — Курсы: основы композиции, живопись, рисунок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

- практика архитектурного и дизайнерского проектирования;

- владение нормативами СНиП, ГОСТ;

- умение работать в программах: AutoCAD, 3D Max, ArchiCAD, SketchUp и программах

обработки графики: (Illustrator, PhotoShop, CorelDraw, CorelPainter);

- уверенный пользователь офисного программного обеспечения (MS Word, MS Excel и т.д.);

- опытный пользователь интернет (e-mail, поиск необходимой информации и др.);

- знание современных технологий‚ современных строительных и отделочных материалов

- организаторские способности;

- опыт работы в команде;

- умение быстро сориентироваться в сложной ситуации‚ найти правильное решение;

- участие в российских и международных архитектурных конкурсах;

- регулярное посещение специализированных архитектурных и строительных выставок;

- профессиональное чувство стилей и цвета.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ : Английский (Intermediate)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА : Самостоятельность в работе.

- Умение работать в команде, гибкость в общении.

- Стрессоустойчивость и целеустремленность.

- Высокая обучаемость, постоянное повышение квалификации.

ОЖИДАНИЯ:

Интересует: деятельность,связанная с проектированием в области градостроительства, архитектуры и дизайна.

Пожелания к работе:

- Интересная, ответственная, интенсивная, перспективная работа.

- Интересные новые проекты.

- Профессиональный и карьерный рост.

УВЛЕЧЕНИЯ: Архитектура, дизайн, мода, кино, чтение, спорт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Являюсьчленом КМА (Клуб Молодых Архитекторов), г. Иркутск

Принимала участие в:

· Архитектурномфестивале «Зодчество ВосточнойСибири 2007, 2008, 2009, 2010», проводимых Союзом архитекторов России

· Участник открытого международного студенческого архитектурного конкурса «Дом для звезды 2007» («Star`sHouse»).Выполняла проект для Джона Гальяно.

· В2007г. являлась соорганизатором Арт-турнира ОДИН ДЕНЬ. Том 1, проводимого

командой capitany-any (капитаны-аны) и КМА.

· В2007г. организовала команду «сеZон PR»(Сезон Пиара) и участвовала с ней в

фестивале «Шаман-Город», проводимогомастерской А.Асадова;

· В2008 г. во Втором Иркутском Международном Открытом Архитектурном

Чемпионате по интеграции с водой «БухАртТуБлин - Выход в море».

· В2008г. участвовала в «Международнойвыставке проектного искусства Байкал АрДи2008», выставке Иркутского ГосударственногоТехнического Университета

· В2009г. организовала команду «.G» и участвовала с ней в III Иркутском Открытом

АрхитектурномЧемпионате по Интеграции с Пространством «БухАртВ Отрыв».

· В2009г. участвовала в конкурсе среди студентов Москвы на дизайн-проект квартиры

класса люкс с использованием определенной дизайнерской мебели. Конкурс

проводился итальянской компанией «PalladioInteriors» в г. Москва.

· В2010г. участник в составе международной команды Байкальского Зимнего Градостроительного Университета 2010.

· Главныйорганизатор IV Открытого Межрегионального Архитектурного Чемпионат по

интеграции с природой «BUHART 4 – Полнымходом», Фестиваль участвовал как проект:

1. в архитектурном фестивале «Зодчество Восточной Сибири 2010»

2. на выставке «Арх Москва 2010»

· В2011г. ассистент международной команды Байкальского Зимнего Градостроительного

Университета 2011

· Вапреле 2011г. выступала на семинаре: «Что такое город и кто в нем живет» с докладом «Город для людей. Градостроительнаястратегия преобразования города Иркутск» г. Санкт-Петербург.

· В июле 2011г. выступала на 9-йВсероссийской конференции «Градостроительство и планирование территориального

развития России» в секции «Молодые градостроители» с докладом «Градостроительная стратегия преобразования г. Иркутска»

Получила следующие награды:

· Заняла первое место среди студенческих работ в номинации«Архитектура» «Международной выставкепроектного искусства Байкал АрДи2008», проводимого Союзом дизайнеровРоссии. Выставляла проекты: «Жилая группасредней этажности», «Гараж на 1000 машино-мест».

· Занялатретье место в номинации «Архитектура» выставки Иркутского Государственного Технического Университета спроектом» «Гараж на 1000 машино-мест».

· В2009 с командой «.G»заняла Гранпри и получила право на организацию дальнейших фестивалей Бухарт.

· В2009г. заняла третье место в конкурсе среди студентов Москвы на дизайн-проект квартиры для молодойдевушки. Конкурс проводился итальянской компанией «PalladioInteriors» в г. Москва.

· Победитель в составе международной команды Байкальского Зимнего Градостроительного

Университета 2010: «Сохранение и реабилитация исторической деревянной среды».

ПРОЧЕЕ: