AnastasiaGimbor

Анастасия Гимбор AnastasiaGimborAnastasiaGimbor
23 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Специалист службы поддержки с 3-летним стажем
Я Анастасия и являюсь опытным специалистом в сфере клиентской поддержки. На протяжении трёх лет была частью русскоязычной команды iHerb. Опыт работы с такими программами как: Zendesk, CS Portal (BizDesk), Agyle, Maestro, Okta, Atlassian, UGC-Portal, Lessonly.
Мои основные качества:
- Ответственность
- Усидчивость
- Высокая производительность
- Умение адаптироваться к изменениям
Я против войны в Украине!