AnastasiaGimbor

Специалист службы поддержки с 3-летним стажем

Я Анастасия и являюсь опытным специалистом в сфере клиентской поддержки. На протяжении трёх лет была частью русскоязычной команды iHerb. Опыт работы с такими программами как: Zendesk, CS Portal (BizDesk), Agyle, Maestro, Okta, Atlassian, UGC-Portal, Lessonly.

Мои основные качества:

- Ответственность

- Усидчивость

- Высокая производительность

- Умение адаптироваться к изменениям