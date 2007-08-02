AnastasiaIlgina

Разрабатываю дизайн логотипов для представителей любых сфер. Только современный дизайн. Логотип производится исключительно индивидуально, под Ваши критерии. Все пожелания обговариваются заранее. Также Вы можете вносить правки в логотип.

Я создаю логотипы в разных стилях, зависит от задачи. Срок изготовления около 3-х дней (обычно делаю быстрее, но зависит от детализации и загруженности).

Мне будет намного легче работать и понимать Ваше желание, если Вы подробно распишите каким видите логотип, для чего он нужен и т.д. Возможно, у Вас есть свои наброски или как примеры другие, похожие лого. Также можете написать желаемую цветовую гамму.

В эту стоимость входит:

- Разработка дизайна

- Создание нескольких вариантов логотипа на выбор (Если нужно будет несколько вариантов с исходниками - нужно доплачивать)

- До 3-х правок.

- Готовый логотип с исходниками.

Буду рада поработать с Вами!)