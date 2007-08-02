AnastasiaIlgina

Анастасия AnastasiaIlgina

 
16 летРоссия/Магнитогорск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Разрабатываю дизайн логотипов для представителей любых сфер. Только современный дизайн. Логотип производится исключительно индивидуально, под Ваши критерии. Все пожелания обговариваются заранее. Также Вы можете вносить правки в логотип.

Я создаю логотипы в разных стилях, зависит от задачи. Срок изготовления около 3-х дней (обычно делаю быстрее, но зависит от детализации и загруженности).

Мне будет намного легче работать и понимать Ваше желание, если Вы подробно распишите каким видите логотип, для чего он нужен и т.д. Возможно, у Вас есть свои наброски или как примеры другие, похожие лого. Также можете написать желаемую цветовую гамму.

В эту стоимость входит:

- Разработка дизайна

- Создание нескольких вариантов логотипа на выбор (Если нужно будет несколько вариантов с исходниками - нужно доплачивать)

- До 3-х правок.

- Готовый логотип с исходниками.

Буду рада поработать с Вами!)