Высшее юр.образование, опыт работы в ред.коллегии, грамотная, трудолюбива

Цель: выполнение заказов по рерайтингу

Дата рождения: 25.07.1992

Образование: полное высшее (НЮУ им. Ярослава Мудрого)

Навыки: есть навыки написания статей, эссе, художественных текстов, изложений, научных работ, навыки редактирования текстов

Принимала участие в литературных конкурсах областного и всеукраинского масштаба, состояла в ред.коллегии студенческой газеты

Владение языками: украинский, русский - свободно, английский - средний уровень, испанский - со словарем

Навыки работы с компьютером: уверенный пользователь MS Office, навыки работы с Интернет и электронной почтой.