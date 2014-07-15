Анастасия AnastasiaKorbutAnastasiaKorbut
31 годУкраина/Куйбышево
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Высшее юр.образование, опыт работы в ред.коллегии, грамотная, трудолюбива
Цель: выполнение заказов по рерайтингу
Дата рождения: 25.07.1992
Образование: полное высшее (НЮУ им. Ярослава Мудрого)
Навыки: есть навыки написания статей, эссе, художественных текстов, изложений, научных работ, навыки редактирования текстов
Принимала участие в литературных конкурсах областного и всеукраинского масштаба, состояла в ред.коллегии студенческой газеты
Владение языками: украинский, русский - свободно, английский - средний уровень, испанский - со словарем
Навыки работы с компьютером: уверенный пользователь MS Office, навыки работы с Интернет и электронной почтой.
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#1224
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2635