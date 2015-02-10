AnastasiaKuimova

Астролог

Услуги астролога.

1) Натальный анализ. Общая оценка. Выделение наиболее важных жизненных областей и черт личности. Подробные ответы на наиболее важные для вас темы - брак, карьера, благосостояние и т.д.

2) Анализ совместимости. Брачная совместимость, бизнес совместимость, оценка совместимости подчиненных. Оценка совместимости двух и более людей. Выделение конфликтных и продуктивных сторон и периодов при сотрудничестве.

3) Прогнозирование. Долгосрочное (до 3 лет). Среднесрочное (до года). Выделение наиболее важных событий.

4) Подбор наиболее эффективного времени для начала дел.

5) Установление точного времени рождения ( с неизвестностью в промежутке до 6 часов ).