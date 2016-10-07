AnastasiaKuzmych

Качественный менеджмент - залог успеха
Если вы ищете опытного и квалифицированного менеджера проектов, то вы обратились по адресу!
Опыт работы в этой сфере у меня более 5 лет.
Я гарантирую:
- качественную организацию одного или нескольких проектов одновременно
- соблюдение установленных сроков и качества
- достижение поставленных планов и целей
- оптимизацию рабочих процессов
- дружественную и "здоровую" атмосферу в коллективе
Мои главные качества:
- ответственность
- самоорганизованность
- честность
- проактивность
- лидерство
С радостью стану частью вашего проекта, пишите!
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