AnastasiaKuzmych

Качественный менеджмент - залог успеха

Если вы ищете опытного и квалифицированного менеджера проектов, то вы обратились по адресу!

Опыт работы в этой сфере у меня более 5 лет.

Я гарантирую:

- качественную организацию одного или нескольких проектов одновременно

- соблюдение установленных сроков и качества

- достижение поставленных планов и целей

- оптимизацию рабочих процессов

- дружественную и "здоровую" атмосферу в коллективе

Мои главные качества:

- ответственность

- самоорганизованность

- честность

- проактивность

- лидерство

С радостью стану частью вашего проекта, пишите!